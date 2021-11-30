أخصائي جراحة: «أوميكرون» سريع العدوى.. ولا يشكل السواد الأعظم من الإصابات الحالية

قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي الجراحة بسلطنة عمان، اليوم، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» الذي تفشى في جنوب أفريقيا، أكثر انتشارًا وسرعة عدوى، وهناك مخاوف منه، ولكن لم يثبت حتى الآن أن اللقاحات الموجودة ذات فاعلية في مقاومته من عدمه، مؤكدًا أن الحديث عن إمكانية إنتاج لقاحات مخصصة لـ «أوميكرون» مجرد خطوات استباقية تعمل عليها الشركات من أجل احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

اللقاحات الحالية فعالة ضد متحورات كورونا

وأضاف «الشرع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، مع الإعلامي شادي شلش، أن اللقاحات الموجودة حاليًا لاتزال فعالة في مواجهة المتحورات الناتجة عن فيروس كورونا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن متحور «أوميكرون» سريع الانتشار فعليًا ولكن لا يشكل السواد الأعظم حاليًا من الإصابات، كما أن اللقاحات تختص بمقاومة أكثر من متحور للفيروس ولابد من الاستمرار في أخذ اللقاحات، والالتزام بالإجراءات للوقاية من المتحور.

الأعراض المصابة للمتحور الجديد هي نفس الأعراض

وأشار أخصائي الجراحة بسلطنة عمان، إلى أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد هي نفس أعراض المتحورات الأخرى، ولكن الاختلاف في كونه سريع الانتشار أكثر من غيره من المتحورات، كما أن أوميكرون الذي رصدت أول حالات الإصابة به في جنوب أفريقيا يختلف بدرجة كبيرة، لاحتوائه على عدد مرتفع من النسخ، بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال الهروب المناعي وزيادة انتقال العدوى، ولا يزال من المبكر جداً القول إن أوميكرون يقود إلى ظهور أعراض سريرية أشد خطورة من المتحورات السابقة.