5 إجراءات عاجلة من «التعليم» لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد

أصدرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من التعليمات المشددة للمدارس في إطار خطتها للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من متحور فيروس كورونا الجديد، مشددة على جميع المدارس بتنفيذ هذه التعليمات بدقة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين وغسل الأيدي بصفة مستمرة.

مواجهة متحور كورونا بالمدارس

وترصد «الوطن» في السطور التالية، إجراءات المديريات لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد:

- مخاطبة كافة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد، ووصفته وزارة الصحة والسكان بالمتحور المقلق.

- تمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الأساسية من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.

- مخاطبة كافة المدارس بمتابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج جمهورية مصر العربية.

- مخاطبة كافة المدارس بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى الدراسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطللب.

- مخاطبة المدارس باتباع العادات الصحية خلال العطس، واستخدام المناديل الورقية.

تنفيذ خطة وزارتي الصحة والتعليم

وأضافت المديريات، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية، تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنه من متحور «دلتا وأوميكرون»، والمتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين.