ضبط 130 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬

جاءت الحملة من الطب البيطري، ‫برئاسة الدكتور علي الفتياني، مدير الإدارة البيطرية بمطوبس، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، وإيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومحمود السرو، مفتش مباحث تموين كفر الشيخ، وعبده عبدالقادر، مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بمطوبس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 130 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة مطوبس، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، 19 طن سماد مدعم ومنتجات ألبان وسمان، مجهول المصدر، خلال حملة شنتها على الأسواق والمحال والمجازر بدائرة مركز الحامول.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير إدارة الرقابة التموينية، ضمت في عضويتها رضا داود وحمدي النوساني وعرفات نوفل.

ضبط سيارة مُحملة بـ5 أطنان شورتنج

حيث تمكنت الحملة من ضبط سيارة مُحملة بـ 5 أطنان شورتنج «زيت نخيل مُصنع»، مجهول المصدر، وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها، بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، كما استهدفت أحد المخازن الخاصة لبيع الأسمدة الزراعية المدعمة بقرية الأبعادية التابعة لدائرة مركز الحامول.

وضُبطت بداخله 5 أطنان و500 كجم سماد زراعي مدعم، محظور بيعه أو تداوله خارج الجمعيات الزراعية.