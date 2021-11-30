تسليم جثامين ضحايا بيارة الصرف بكفر الشيخ

تسلم أهالي محافظة القليوبية، جثمان «محمد.ع.م»، 20 عامًا، فيما تسلم أهالي محفظة الشرقية جثمان «علي.ع.ا» 28 عامًا، الذين لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز في بيارة الصرف الصحي بقرية الخادمية التابعة لمركز كفرالشيخ، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بتسليم الجثمانين لأهاليهما.

كان رئيس نيابة كفرالشيخ والرياض، أمر بتسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها، وملابساتها، وسؤال المقاول المسئول عن عملية التشغيل في البيارة، بعدما تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أمس الاثنين، إشارة بسقوط 3 عمال في بيارة للصرف الصحي بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، يعملون في مشروع الصرف الصحي التابع لأحد المقاولين.

ووفقا لبيان المحافظة، فتبين مصرع العاملين فيما أصيب «عبدالباسط.ف.م»، 27 عامًا، ويقيم بمركز الحامول، بكدمات وسحجات، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما جاري عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات، والأشعة اللازمة للمصاب.

المحافظ يتابع الحادث وينعي الضحايا

وتوجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، للمستشفى العام على الفور لمتابعة حادث مصرع عاملين وإصابة آخر أثناء عملية إصلاح هبوط مطبق ببيارة صرف صحى بقرية الخادمية، وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

ووفقا للبيان، فإن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، وإجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها.

ونعىّ محافظ كفرالشيخ، الضحايا معربا عن بالغ حزنه الشديد للحادث الأليم الذي ألّم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والذين لقيا مصرعها أثناء صيانة إحدى بيارات الصرف الصحى، بحسب البيانات الأولية، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.