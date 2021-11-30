تحريك أسعار الهواتف المحمولة ابتداء من غد الأربعاء

أعلنت شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك زيادات جديدة سيتم تطبيقها على الهواتف المحمولة بدء من غد الأربعاء. وقال محمد هداية الحداد، عضو غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة المحمول، إن شركات المحمول المعروفة في سوق الهواتف المحمولة، أبلغت التجار بأسعار جديدة للأجهزة، والتطبيق سيكون من غد، الأول من ديسمبر، حيت تراوحت الزيادة من 8 إلى 20%، وتختلف تلك الزيادة حسب العلامة التجارية والرواج.

الحداد: سوق هواتف المحمول تعاني من الارتباك

وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول، محمد هداية الحداد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن سوق مبيعات أجهزه المحمول يعاني من الارتباك بسبب الزيادات الجديدة حاليا، التي أدت إلى أن نسب هامش الربح لا تتعدى 1%، وقبيل الإعلان عن الزيادات الأخيرة لجأ بعض الموزعين إلى سياسة التخزين بسبب قلة البضائع، توقعا بارتفاع أسعارها.

وأشار الحداد، إلى أنه خلال الفترة المقبلة، نأمل أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشا في حركه المبيعات، خاصة في ظل وجود تنافس غير مسبوق بين التجار لدفع عجلة المبيعات إلى الأمام، وقد طالبنا أكثر من مرة برفع أجهزة المحمول من قائمة السلع الترفيهية، حيث إن هذه الأجهزة أصبحت خلال السنوات الأخيرة الماضية من ضروريات الحياة التي لا غنى عنها في العمليات التعليمية والمالية والثقافية والاتصالات، وجميع نواحي الحياة، كما أصبحت من أساسيات وضروريات العمل في مختلف المجالات.

أبرز شركات هواتف المحمول التي أعلنت زيادة الأسعار

وعن قائمة الشركات، التي أعلنت عن الزيادة المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، السالف ذكرها، فهي: «شركة إنفنكس، وشركة ريلمي، وشركة هونر، وشركة شاومي، وشركة oppo».

وأنهى حديثه، بأنه عند رفع أسعار الأجهزة، ستتضرر الشركات التي وزعت نسخا كثيرة على التجار، بسبب حرق الأسعار، لأن التجار سيكون لديهم مخزون كبير، والشركات سوف تستغرق وقتًا حتى تضبط أسعارها في السوق.