تفاصيل خطة «الاتصالات» لتحسين خدمة الإنترنت في مصر وزيادة سرعة الشبكة

اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من الإجراءات، التي تستهدف تحسين خدمة الشبكة والإنترنت، وتقويتها من خلال خطة لزيادة الترددات وأبراج الشبكة، وذلك بعد أن اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه الخطة، لتطوير الشبكة في مصر بالتعاون مع شركات الاتصالات.

خطة تطوير الإنترنت في مصر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي، إن رئيس الجمهورية اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لمناقشة تطوير البنية التحتية، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في مصر، إذ يعد محور البنية التحتية أهم محاور خطة التحول الرقمي، ومعناه الاستخدام الجيد للإنترنت والحاسب الآلي، وللوصول إلى ذلك يجب توفير اتصال جيد بالإنترنت بحيث يكون سريعًا ومستمرا.

وأضاف «الجوهري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وجود إنترنت سريع ومستقر يحتاج إلى بنية تحتية من الإنترنت، إذ إن حوالي 74% من المصريين يعتمدون على الإنترنت في أغلب الأوقات، و70% يستخدم الإنترنت من الهاتف المحمول، وهو ما يبرز أهمية أبراج المحمول التي تحتاج إلى تطوير، أما عن الإنترنت الثابت، فقد حققت مصر طفرة كبيرة فيه، ولديها خطة للارتقاء في الإنترنت الخامس.

ترددات جديدة لزيادة سرعة الإنترنت

وأشار أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى أن الدولة ستطرح ترددات جديدة لتقوية وتوفير شبكة اتصالات وانترنت قوي، كما سيكون هناك صيانة للأبراج الموجودة، ضمن خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول لتطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر، لمواكبة خطة الدولة في التحول الرقمي ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «مصر الرقمية».

وأوضح «الجوهري» أن الترددات الجديدة عبارة عن موجات في الهواء، حيث إن الدولة كانت سمحت لشركات المحمول بحيز معين من هذه الترددات، ولكن الخطة تنص على زيادة الحيز الذي تملكه شركات المحمول من الترددات، وبهذا تنتقل البيانات بشكل أسهل وأسرع.