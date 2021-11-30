قال سيد سوستة، صاحب مهرجان «شيماء»، خلال مكالمة هاتفية عبر «لايف»، على الصفحة الرسمية لـ «الوطن»، إنه كان يهدف لعمل إسكتش كوميدي من خلال مهرجان «شيماء»، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية؛ وتساءل الجميع من هي صاحبة مهرجان «شيماء»؟

من هي صاحبة مهرجان «شيماء»؟

وانتشر مهرجان «شيماء»، على السوشيال ميديا، وبحث الجميع عن من هي صاحبة مهرجان شيماء؟؛ ليتفاجأوا بأنها «بطة».

المتابعون يبحثون عن «شيماء»

وبعد تدوال مهرجان «شيماء»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مازح المتابعون أصدقائهم عبر وسائل السوشيال ميديا، معلقين: «يا جماعة حد يعرف فين شيماء»، وعلق آخر: «حد يدور له على شيماء».

ونجح الشاب البسيط يرتدي ملابس بسيطة يتجول في شوارع غير نظيفة؛ باحثا عما يبدو من الوهلة الأولى أنها فتاة أحبها حتى يُفاجأ الجمهور في النهاية بأنها ما هي إلا «بطة» بيضاء اللون، لذا يقوم بالبحث عنها تحت السيارة.

وحصد الفيديو على 600 ألف مشاهدة في 6 أيام، وأصبح حديث وسخرية الرواد عبر منصة «فيس بوك»، الذين حاولوا البحث عن صاحبة نداء الشاب «شيماء»، ومن التعليقات، قال أحد المتابعين: «أحب أطمنكم من موقعي هذا.. أنه لقا شيماء وتم بحمد الله العثور على شيماء بخير بعد ما رفع ضغطنا جميعا، وشيماء طلعت البطة الأقرب إلى قلبه».

وحصد الآن مهرجان «شيماء»، على منصة «يوتيوب» ما يقرب من 2 مليون مشاهدة.