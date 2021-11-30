«مهرجان تحطيب» في حفل افتتاح قرية «حسن فتحي» بالأقصر بعد ترميمها

كشف مصدر مسئوول بوزارة الثقافة، أن العمل انتهى بشكل كامل في المباني التراثية المتبقية بقرية «حسن فتحي»، بالبر الغربي في الأقصر التي تضم المسجد والخان والمسرح ومنزل حسن فتحي، مشيرا إلى أن الموعد المقترح لافتتاح القرية تم تأجيله من يوم 30 نوفمبر، ذكرى وفاة مؤسس القرية وصاحب عمارة الفقراء حسن فتحي ليكون في ديسمبر المقبل.

مهرجان للتحطيب في حفل افتتاح قرية حسن فتحي

وقال المصدر لـ«الوطن»: سيشهد حفل الافتتاح مهرجان للتحطيب، كان يقام سنويا بساحة أبو الحجاج الأقصري بمدينة الأقصر، لتدشن بذلك وزارة الثقافة متمثلة في هيئة قصور الثقافة، المسرح بعد ترميمه ليصبح المكان بمثابة نافذة ثقافية لمنطقة غرب الأقصر، كما سيتم افتتاح محال سوق الخان حيث سيقوم جهاز التنمية الثقافية بافتتاح محال لبيع الحرف التراثية التي ينتجها الفنانون العاملين بسوق الحرف في الفسطاط وخريجو مشروع صنايعية مصر، مشيرا إلى أن المسجد سيتم ضمه للأوقاف لإقامة الشعائر فيه بشكل طبيعي.

أعمال الترميم شملت دعم الأساسات وحقن التربة

من جانبه، أكد المهندس عماد فريد، استشاري المشروع، أن أعمال الترميم شملت دعم الأساسات وحقن التربة ودعم الحوائط، وإنهاء مشكلة المياة الجوفية التي كانت السبب الرئيسي في تهديد مباني القرية وتصدع حوائطها، بالعودة للطرق الفرعونية من خلال إنشاء خندق ذو منسوب منخفض لتجميع المياه الفائضة من الزراعة والمتجمعة أسفل المباني، وهذا كان الحل الأفضل لوقف التدهور، وتم استخدام مواد بيئية بالكامل واستعادة المواد التي استخدمها حسن فتحي في تشييد قريته بإعادة إنتاجها بنفس الخامات، وفي موقع العمل وقمنا بهدم التعديات والحوائط الخرسانية والطوب الأحمر بالقرية.

وأصاف استشاري المشروع: «استغرق العمل في الترميم نحو عام وثلاثة أشهر، وبالرغم من جائحة الكورونا إلا أن العمل لم يتوقف وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بمشاركة مجموعة من أمهر العمال المتخصصين في عمارة حسن فتحي رائد العمارة البيئية».