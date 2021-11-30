«المجلس القومي» ينظم ندوة حول المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة

نظمت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان «المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة»، بحضور النائبة سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية، والدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس ومقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية، والنائبة مايسة عطوة وسميرة الجزار، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وعضوات كتلة «ستات وشباب قد التحدي».

يأتي ذلك في إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي ينفذها المجلس القومى هذا العام تحت شعار «كونى».

مصر تتحرك لمواجهة العنف ضد المرأة

وأكدت النائبة سناء السعيد، أن مصر تشهد تحركًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لمواجهة العنف ضد المرأة، مشيدةً بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تخصيص تشريعاته لمناهضة العنف ضد المرأة، والجهود التى تقوم بها وزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة ببعض الجامعات الحكومية، ووحدات المرأة الآمنة ببعض المستشفيات الجامعية، وأشادت بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت الدكتورة سهام جبريل، أن المشاركة السياسية للمرأة تعد أحد أهم محاور التمكين السياسي لها، واستعرضت جهود المجلس بالمحافظات، مؤكدةً أن مشاهد الإقصاء السياسي للمرأة، تعد أحد أبرز مشاهد العنف ضدها، والعادات والموروثات السلبية التي تمارس ضد المرأة في بعض المحافظات، والتي تقلل من فرص مشاركتها في الحياة السياسية.

فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، أن جهود المجلس القومى للمرأة خلال السنوات الماضية، أسفر عن العديد من المكاسب التي حققتها المرأة المصرية.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة، كآلية حكومية يسير بخطى ثابته في جميع المحافظات، مطالبةً سيدات مصر أن يثابرن في المطالبة بحقوقهن والإصرار عليها، مختتمةً أن مصر لن تنهض إلا بالتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.

ولفتت النائبة سميرة الجزار، إلى أن الدستور يؤكد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ويكفل حقوقها بشتى المجالات، إعمالًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

أهمية دور الإعلام في التصدي للظواهر السلبية

وأكدت الدكتورة نهلة مدني، عضو اللجنة، أهمية دور الإعلام في التصدي للظواهر السلبية فى المجتمعات، مشددةً على أهمية دور المرأة في المشاركة السياسية، والتأثير الكبير الذي تحدثه الأعمال الدرامية في المجتمع، مطالبةً بوجود أعمال درامية تقدم الصورة الحقيقية للمرأة المصرية.

فيما تحدثت الدكتورة ملاك جمعة، عضو باللجنة، حول تأثير الإعلام على المشاركة السياسية خاصة في أوقات الاضطرابات، وأكدت أن كلمات السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عن تمكين المرأة هو رسالة للعالم أن مصر حقًا تتغير وتتقدم خطوات نحو الأمام للمزيد من الحقوق والمكتسبات.

كما تحدثت رنا كريم، عضو اللجنة عن المواثيق والاتفاقات الدولية، إذ قالت إن مصر تلعب دورًا كبيرًا في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والتنمية المستدامة، لافتةً إلى أن مصر من أولى الدول التي صدقت على اتفاقية السيداو منذ عام 1981، وأن مصر ملتزمة بتقديم تقاريرها كل 4 أعوام عما تم إنجازه في مجال القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.