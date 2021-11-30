القوى العاملة تشارك في مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة بالإسكندرية

نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، ندوة إرشادية، للفتيات المتدربات على مهنة الخياطة بوحدة التدريب المتنقلة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة «محمد سعفان»، بأهمية المشاركة في المبادرة العالمية «الـ16.. يوم مناهضة العنف ضد المرأة».

المبادرة العالمية الـ 16 ليوم مناهضة العنف ضد المرأة

ونظمت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، جلسة تدريبية خاصة بعنوان «المبادرة العالمية الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها الوحدة في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التطور التاريخي لحقوق النساء وأوضاع المرأة في الدستور

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن الندوة شهدت مناقشة ما تتعرض له المرأة العاملة من تمييز أو عنف، وكيفية معالجته طبقا لقانون العمل والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومعرفة التطور التاريخي لحقوق النساء وأوضاع المرأة المصرية في الدستور.

حاضرت في الندوة «زاهيا السبخي»، مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية، وشرحت العنف المجتمعي وعلاقته بالأمثال الشعبية وتأثيرها النفسي على النساء وكيفية التصدي له.

كما شرحت إيفت عبد المسيح مدير الإدارة العامة للتدريب العنف بأنواعه في عالم العمل، وأوضحت «مي مطاوع»، مدير الإدارة العامة لبحوث العمالة، دور الإرشاد الوظيفي بعد التدريب، وأهميته في توفير فرص العمل المناسبة للمتدربين بعد تأهيلهم لسوق العمل.