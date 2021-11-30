أمانة «البحوث الإسلامية» تقرر تمديد فترة استقبال مسابقة لماذا يلحدون؟

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة: «لماذا يلحدون؟» حتى نهاية ديسمبر، بدلًا من موعد الانتهاء المقرر اليوم، حيث تعقد المسابقة تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، وإشراف وكيل الأزهر الدكتور محد الضويني.

وقال الأمين العام الدكتور نظير عيّاد رئيس المسابقة، إنه تقرر تمديد فترة المشاركة في مسابقة لماذا يلحدون؟ استجابة لمطالب بعض الجمهور، بإتاحة فرصة أخرى للمشاركة في هذه المسابقة بمحاورها المختلفة.

وأضاف عياد، أن المسابقة التي أعلنها المجمع في وقت سابق، تأتي انطلاقًا من دَورِ الأزهر المعرفي والتوعوي، وتهدف إلى مواجهة الانحرافات الفكرية التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، كما تستهدف تبصير المجتمع بما ينشر ويبث من مفاهيم عقائدية هدامة، بالإضافة إلى تشجيع الأفكار الهادفة البناءة الساعية لإصلاح المجتمع، فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف، وطوائف المجتمع وهيئاتها.

ظاهرة الإلحاد

فيما قالت الدكتورة إلهام شاهين المشرفة على التنفيذ، إن المسابقة ترتكز على محورين أساسين: أولهما: الأعمال الكتابية التي تدور حول طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد، عن طريق تقديم البحوث العلمية، أو القصص القصيرة، أو قصص الأطفال، أو القصائد الشعرية، أو المسرحيات أو السيناريوهات والحوارات أو المجلات.

وأضافت أن المحور الثاني للمسابقة، فيتناول الأعمال التصويرية أو التسجيلية التي تعالج هذه الظاهرة، كالأفلام التسجيلية الوثائقية والفيديوهات الدعوية والبرامج الحوارية والرسوم المتحركة «الموشن جرافيك».

جوائز المسابقة

تتراوح الجوائز النقدية للمسابقة بين 10000، 12000، و15000، و20000 إلى 25000 جنيه، وترتكزكما أن من يرغب في المشاركة في أحد فروع المسابقة، يمكنه الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط هنا.

وتسلم المشاركة باليد، في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية (شارع الطيران بمدينة نصر).