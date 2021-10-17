جامعة مطروح تدعو الطلاب والأساتذة للمشاركة في مسابقة «لماذا يلحدون؟»

دعت جامعة مطروح تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، جميع منسوبي الجامعة من الأساتذة والطلاب، للمشاركة في المسابقة البحثية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تحت عنوان «لِمَاذَا يُلْحِدُون؟!»، لمواجهة الانحرافات الفكرية التي تنشر وتثير بواعث الإلحاد في المجتمع، مما يهدد أمن المجتمع واستقراره.

وقال رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، إن المسابقة تهدف لتأصيل روح الإيمان بالله تعالى، وتبصير المجتمع بما يُنْشَرُ ويُبَث من مفاهيم عقائدية هدّامة، وتشجيع الأفكار الهادفة البنَّاءة الساعية لإصلاح المجتمع، وتقديم الحلول الجذرية لما يواجهه من قضايا ومشكلات، وذلك من خلال النوافذ والقنوات المشروعة، بالإضافة إلى فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاته.

لماذا يلحدون؟ تفاصيل مسابقة مجمع البحوث الإسلامية

وتجرى المسابقة من خلال محورين رئيسيين، حيث يضم المحور الأول المشاركة في أحد الأعمال «البحث العلمي، والقصة القصيرة، وقصة الأطفال، والقصيدة الشعرية، والمسرحية، والسيناريو والحوار لفيلم، والمجلة»، بينما المحور الثاني فيستقبل المشاركة في أحد الأعمال التصويرية أو التسجيلية المتمثلة في «الفيلم التسجيلي الوثائقي، والفيديو الدعوي، والبرنامج الحواري، موشن جرافيك».

جوائز مسابقة لماذا يلحدون؟

وتتضمن جوائز المسابقة ثلاثة مستويات في كل عمل من أعمال المسابقة؛ حيث تبلغ الجائزة الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألف جنيه، والثالثة 10 آلاف جنيه، والأعمال الفائزة سَتَؤُولُ ملكيتها إلى مجمع البحوث الإسلامية، ويحق له نشرها والاستفادة منها بأي وجه من الأوجه الممكنة، دون الرجوع إلى صاحب العمل، وعلى الراغبين في المشاركة في أحد فروع المسابقة، الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية، أو أن تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المشاركات هو الأول من شهر ديسمبر المقبل.