بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-12-2021 في مصر

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت أسعار بورصة الدواجن تذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، كما ارتفعت أسعار العلف، حيث وصل إلى 9 آلاف جنيه للطن الواحد، وهو الأمر الذي سبب خسائر ملحوظة بالنسبة للمربين في المنظومة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبدالعزيز، إن سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح اليوم بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 41 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 65 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 31 جنيهًا.