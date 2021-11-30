«الصحة العالمية»: أعراض «أوميكرون» بسيطة وتتشابه مع الفيروس «الأصلي»

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد، الذي ظهر في جنوب أفريقيا «أوميكرون» سبق إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدة أن «أوميكرون» يمثل بعض الخطورة مقارنة بالمتحورات السابقة لكورونا، بسبب التغيرات الجينية الكبيرة التي يحدثها، موضحة في الوقت ذاته أن المتحور «أوميكرون» ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا في 11 نوفمبر الجاري.

تم الإعلان عن المتحور يوم 24 نوفمبر الجاري

وأضافت «طلعت»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم الإعلان عن المتحور يوم 24 من الشهر ذاته، وخلال تلك الفترة انتشر في جميع محافظات جنوب أفريقيا تقريبًا، كما أعلنت العديد من البلدان اكتشاف حالات مصابة به، مؤكدة أن أعراض المتحور «أوميكرون» بسيطة لأن معظم المصابين به من الشباب، وحتى الآن متشابهة مع الفيروس الأصلي، كما أنه تم رصد زيادة في عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات في جنوب أفريقيا، بعد اكتشاف المتحور الجديد «أوميكرون».

مسحة كورونا يمكنها تشخيص المتحور الجديد

وأوضحت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن البيانات حول المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» غير كاملة، لكن حتى الآن مسحة كورونا يمكنها تشخيص المتحور الجديد، ولم يُتوصل حتى الآن إلى نتائج علمية تشير إلى أن أوميكرون يؤدي إلى إصابات خطيرة، مؤكدة أن السلاح الوحيد للحماية من جميع متحورات كورونا هي اتباع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين، وعدم التواجد في أماكن الزحام والابتعاد عن المرضى.