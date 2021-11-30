«الصحة العالمية»: لا نحبذ الاتجاة للغلق بسبب متحور «أوميكرون»

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن ارتفاع عدد الحالات الخطيرة التي تستدعي تلقي العلاج من فيروس كورونا بالمستشفيات، هو المؤشر الذي يتطلب الغلق بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»، موضحةً أن الغلق لا يمنع الانتشار وإنما يؤجله، ولذا لا بد من الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية حتى لا نلجأ للغلق.

لم يثبت تأثير اللقاحات على متحور أوميكرون

وأضافت «طلعت» خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، أن كافة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، تؤثر على كل المتحورات التي سبقت «أوميكرون»، بينما لم يتم إثبات تأثير تلك اللقاحات على متحور جنوب أفريقيا الذي ظهر الشهر الحالي، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية لا تحبذ الاتجاه إلى الغلق بسبب المتحور الجديد، نظرًا لتداعيات الغلق الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراته على العديد من أمور الحياة، وهو ما لوحظ خلال الإغلاق ببداية جائحة فيروس كورونا.

الفئات التي تحتاج إلى جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا

وعن الفئات التي تحتاج إلى جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا، أوضحت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الفئات هي من تجاوز أعمارهم حاجز الـ60 عامًا، إضافة إلى الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث إن هذه الفئات يفتقدون المناعة بعد 6 أشهر من الحصول على اللقاح أو أنهم مضاعفات الإصابة عندهم تكون أكثر من غيرهم.

وناشدت من لم يحصلوا على اللقاح، سرعة التوجه لمراكز التطعيم للحصول عليه، وحتى من حصل عليه يجب الالتزام والحرص على الإجراءات الاحترازية إضافة إلى التواجد في أماكن التهوية.