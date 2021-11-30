«الصحة العالمية»: ضعف التطعيم ببعض دول أفريقيا ساهم في ظهور «أوميكرون»

قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لا يمنع الإصابة بكورونا ولكنه يقي من الإصابة بنسبة 70%، كما أن المتحور «أوميكرون» استشرى بين فئة طلاب الجامعات في جنوب أفريقيا، ولم يتسنى حتى الآن معرفة أي الفئات التي ينتشر بينها متحور «أوميكرون»، لافتة إلى أن ضعف مستوى التطعيم ضد كورونا في عدد من الدول الأفريقية أسهم في انتشار المتحور «أوميكرون»، وذلك خلال حوارها في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

لا أمان ما لم ترتفع نسبة التطعيم في باقي بلدان العالم

وأضافت «طلعت»، أن المتحور «أوميكرون» رسالة للدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في تطعيم مواطنيها ضد كورونا، مفادها أنه لا أمان لها ما لم ترتفع نسبة التطعيم في باقي بلدان العالم، كما أن بعض المصابين بمتحور «أوميكرون» تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مناشدة من لم يحصلوا على اللقاح، بسرعة التوجه لمراكز التطعيم للحصول عليه، وحتى من حصل عليه يجب الالتزام والحرص على الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى التواجد في أماكن التهوية.

يجب حماية أنفسنا بكل الأسلحة المتاحة لتفادي تعطل عجلة الحياة

وأكدت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة سرعة الحصول على لقاح الإنفلونزا لكل الفئات، مردفة «يجب حماية أنفسنا بكل الأسلحة المتاحة لتفادي تعطل عجلة الحياة وتوقفها كما حدث في 2020».