مدبولي يفتتح منتدى الأعمال المصري الإسباني: فرصة لتأكيد العمل المشترك

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برئيس الحكومة الأسبانية والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة الأسبانية، ورؤساء وممثلي الشركات الأسبانية بمصر، متمنيًا لهم إقامة طيبة وزيارة مثمرة بمصر تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على الشعبين المصري والأسباني.

مدبولي يرحب برئيس الحكومة الأسبانية والوفد المرافق له

وأضاف مدبولي، خلال حديثه بفاعليات منتدى الأعمال المصري الأسباني، المنعقد بالقاهرة برئاسة رئيس الوزراء المصري ونظيره الأسباني، «من دواعي سروري أن افتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الأسباني برفقة رئيس الحكومة الأسبانية».

اللقاء فرصة لإعادة تأكيد العمل المشترك لتطوير وتعميق أوجه التعاون بين البلدين

وأضاف أن زيارة رئيس الحكومة الأسبانية اليوم لمصر تمثل فرصة لإعادة تأكيد العمل المشترك لتطوير وتعميق أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة بهدف الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة المأمول والمتسق مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين».