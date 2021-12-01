مدبولي: تجديد التعاون المالي بين مصر وإسبانيا بـ400 مليون يورو

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقديره للجهود التي بذلها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنظيم منتدى الأعمال المصري الأسباني اليوم، بالتنسيق مع السفارة الأسبانية ووزارة الخارجية.

وتابع: «إنني على اقتناع تام بأن الشراكة بين مصر وإسبانيا يجب أن تقوم على اطلاع الشركات المصرية والإسبانية والمؤسسات بدور أساسي في تحقيق التنمية من أجل الاستثمار بمشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز بالنمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال الشابة».

ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوطيد سبل الشراكة

واستكمل رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بفاعليات منتدى الأعمال المصري الأسباني، المنعقد بالقاهرة برئاسة رئيس الوزراء المصري ونظيره الأسباني، «كما أدرك أن ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية».

الاتفاقية بمثابة دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها مع مصر

وأضاف مدبولي «أرحب باتفاقنا مع رئيس وزراء أسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومة البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو»، مستكملًا «سيكون لها أبلغ الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر».