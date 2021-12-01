وزارة الداخلية تشارك في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة 

بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، فقد حرصت وزارة الداخلية متمثلة في قطاع «حقوق الإنسان» بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مشاركة المرأة احتفالها بتلك المناسبة، حيث تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لفتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات؛ مع صرف العقاقير اللازمة لهن مجانا، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، مع مصاحبة وفد من اللجنة الصحية بالمجلس القومي للمرأة لزيارة «مستشفى الشرطة بالعجوزة»، لتفقد جهود وزارة الداخلية في تقديم الرعاية الصحية للسيدات المدينات.

قوافل طبية

وتم توجيه عدة قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية إلى عدد من دور رعاية المسنات على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على المقيمات بها والمترددات عليها وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا توزيع عدد من الهدايا العينية في إطار تقديم الدعم النفسي لهن.

كما زار وفد من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة «معهد الأورام بالتجمع الخامس - مستشفى الأورام بالتجمع الأول - مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي»، وإهداء المرضى المحجوزات والمترددين على العيادات الخارجية هدايا عينية.

وفي ذات السياق تم منح نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة فقط احتفالاً بهذه المناسبة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021.

الإجراءات الاحترازية

وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.