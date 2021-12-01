رد صادم من مبروك عطية على مواطن رأى أمه في المنام: دي شيطان

ظهر الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الازهر الشريف، في بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، ليجيب على سؤال أحد المتابعين عن رؤيته لأمه المتوفاة في منامه تطلب من مقاطعة أخته، حيث قال مبروك له "هذه ليست أمك إنما شيطان تمثل في صورتها".

لا طاعة للأم في قطع صلة الرحم

وأضاف عطية، خلال البث المباشر على صفحته الشخصية: لو كانت الأم على قيد الحياة وطلبت منك مقاطعة أختك فلا طاعة لأمك و لا تقاطعها لأن القاعدة تقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولا تقل لها (حاضر) إلا لتريحها نفسيا، ولكن وجب عليك أن تصل رحمك وأختك أول الأرحام.

وتابع عطية: بناء على حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه) وأختك من أوائل الأرحام وقطيعة الأرحام من المعاصي فيجب أن تصلها وتعطيها إن كانت محرومة أو مسكينة.

العدل في الزوجات ليس شرط للتعدد

وقد صرح الدكتور مبروك عطية في وقت سابق خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية، بأن العدل بين الزوجات ليس شرط التعدد مما أثار جدلا واسعا حول قضية تعدد الزوجات.

وأوضح عطية أن العدل بين الزوجات ليس قيدا للرجل، مضيفا «ليس قيدا بيخاطب الضمير المسلم، وإن خفت من عدم العدل متتجوزش، وكل واحد حر في علاقته بينه وبين ربنا بالنسبة للعدل».

وأكد عطية أن الشرع لم يأمر الرجل بتترك زوجته الأولى معلقة، وأيضا تطليقها إن أرادت فلا إكراه في الحياة الزوجة كما لا إكراه في الدين، بحسب قوله.