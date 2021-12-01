أرملة ضحية «مذبحة عزبة البلاسي»: حق زوجي رجع بالقانون وهاخد عزاه

عبرت أرملة «المرسي كمال جبر عاشور»، عن سعادتها الشديدة بقرار محكمة جنايات المنصورة، بإحالة اثنين من المتهمين بقتل زوجها إلى فضيلة المفتي في «مذبحة عزبة البلاسي» بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، التي راح ضحيتها زوجها، وأصيب 5 آخرون بطلقات نارية من أسلحة آلية كانت بحوزة المتهمين، قائلة: «من حق ابني أن يرفع راسه في البلد لأن القانون جاب له حقه».

أرملة الضحية: ابني لما يكبر لن يفكر في الدم

وقالت أرملة ضحية «مذبحة عزبة البلاسي»: «الحمد لله ابني لما يكبر لن يفكر في الدم، ومن حقه أن يرفع رأسه؛ لأن البلد فيها قانون والمحكمة أخذت حق والده، كنت خائفة عندما يكبر ماذا سأقول له، لكن الآن سأحكي له أن بلدنا فيها قانون يأخذ للضعيف حقه».

المتهمون أطلقوا انار علي المجني عليه وهو يقود السيارة

وأضافت أرملة الضحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «زوجي كان رجلًا مسالمًا ولا يوجد بينه وبين أي شخص مشاكل، وكان يقود سيارته، وطلع عليه الجناة ومعهم 9 أشخاص مسلحين، وأطلقوا النار من سلاح آلي على رأسه، وخرج للشغل ولم يعود لطفليه هدى وباسم».

سرادق عزاء للضحية بعد قرار المحكمة

وأشارت إلى أنها خلال الفترة الماضية، تعرضت لمضايقات كبيرة، لكنها كان لديها إصرار شديد لتحصل على حق زوجها بالقانون «بشكر ربنا أن حقه رجع بالقانون، وفرحتي اليوم لا تقدر ‏بمال».

وأكدت أرملة الضحية، أنها ستقيم عزاء لزوجها، وستزروه في قبره و«أقول له نام وارتاح حقك رجع يا مرسي، والجناة المحكمة هاتشنقهم، وأقدر أقول له ربنا يرحمك».

إحالة اثنين من المتهمين للمفتي

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، قراراها مساء الثلاثاء، بإحالة أوراق اثنين من المتهمين في قضية «مذبحة عزبة البلاسي»، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهما، وتأجيل النطق بالحكم في حق باقي المتهمين وعددهم 9 أشخاص، إلى اليوم الأول من شهر فبراير 2022؛ لاتهامهم بمقتل سائق ‏وإصابة 5 آخرين بدائرة مركز المنزلة، والمتهم فيها 11 شخصًا ‏الذين هاجموا المجني عليهم بالأسلحة الآلية والأسلحة البيضاء، وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم؛ مما ‏تسبب في مصرع أحدهم وإحداث إصابات تسببت في عاهات مستديمة للمصابين، واستخدموا ‏الأسلحة البيضاء في ضرب من تواجد بمسرح الجريمة بها، وذلك في غضون عام 2020 على ‏إثر خلافات سابقة بين العائلتين.‏