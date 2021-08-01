جنايات المنصورة تستأنف محاكمة المتهم بقتل الطفلة «ريماس»

تنظر محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، محاكمة الحداد المتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات، بمدينة دكرنس، إذ يواجه اتهامًا بخطف الطفلة وهتك عرضها وقتلها.

وكان المتهم «عبد العظيم م.»، 43 سنة، يعمل حدادًا بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس، قد استدرج الطفلة إلى منزله بحجة توصيله لأنه كفيف معتمدًا على ارتداء نظارة سوداء، إلا أنه شعرت بالخطر عندما حاول الاقتراب منها، فصرخت بصوت عال، فطعنها بسكين حتى قتلها.

وتُنظر القضية برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من :طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي.

وكانت أولى جلسات المحاكمة قد عُقدت يوم 3 يوليو الماضي، وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم؛ لعدم حضور المتهم من محبسه.

وكان المستشار حسام معجوز المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال قضية مقتل الطفلة ريماس إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، بعد أن اعترف المتهم بخطفها وقتلها بعد أن فشل في اغتصابها.

وأكد المتهم أمام النيابة العامة، أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع فنادى عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى واستدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف.

وأضاف أنه فور دخوله المنزل، حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى لكن تعالت صرخاتها، فحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها ثلاث طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست هذه الدماء ملابسه فأخفاها بالسلم قبل أن يتم العثور عليها.

وكشف تقرير معاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة عدم وجود ثمة آثار لتعدٍ جنسي، لكن ظهرت خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من جثة الطفلة خشية افتضاح أمره .