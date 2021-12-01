موعد حملة شلل الأطفال 2021 والفئات الممنوعة

أصدرت وزارة الصحة والسكان وإدارة الطب الوقائي، منشورًا دوريًا لكل مديريات الصحة، أكدت من خلاله انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، معلنة موعد حملة شلل الأطفال 2021، والتي تبدأ من الفترة 19 ديسمبر، ولمدة 4 أيام.

موعد حملة شلل الأطفال 2021

ووفقًا للمنشور الدوري الصادر من خلال وزارة الصحة، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أكدت الوزارة على البدء في التجهيز للحملة بالتطعيم بالطعم الفموي «سابين نمط 2» بجميع مناطق المحافظة الريفية والحضرية، وفقا لموعد حملة شلل الأطفال 2021.

ونبه الطب الوقائي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية الآتية:

- التنبيه على جميع الجهات ذات الصلة بالمحافظات بالمراكز والأحياء والوحدات القروية، وكافة الجهات الحكومية المعاونة (التعليم- وحدات الحكم المحلي -الأوقاف- الكهرباء- الشرطة- الإعلام ،.....) للتعاون في تنفيذ الحملة.

- التأكيد على توفير سلسة التبريد لحفظ زجاجات التطعيم سابين نمط 2.

- نشر تعلميات العمل بالحملة على جميع المديريات.

- البدء الفوري في التأكد من الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الحملة.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال

وفي سياق متصل، حدد وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال والتي جاءت على النحو التالي

- الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية.

- الأطفال المصابين باللوكيميا.

- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون».

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية التعاون مع الفرق الطبية والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني و البعد عن الزحام، والتكدس خاصة مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة.