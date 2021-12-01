«الصحة العالمية» تكشف حقيقة فرض الغلق مرة أخرى بسبب «أوميكرون»

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية للإقليم الشرق المتوسط، إن الشخص المصاب بمتحور أوميكرون ستكون الأعراض شديدة عليه، متابعا أن المعلومات الأولوية للمتحور الجديد أثبتت أن فترة حضانة المتحور من 4 لـ10 أيام، وفقا للبيانات الأولوية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد، الآن: «نطالب الدول أن تكثف عملية الترصد والتقصي، وتحذير المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية»، لافتا إلى أن الغلق في هذه المرحلة يعود إلى تقييم المخاطر في كل دولة ومدى انتشار المرض وقوة النظم الصحية.

المتحور سريع الانتشار مقارنة بالمتحورات الأخرى

وفي نفس الشأن أكد الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، على أن إعداد مصابين بمتحور أوميكرون كبيرة في جنوب إفريقيا، وهناك دراسات جدية لمعرفة مدى خطورة هذا المتحور لإطلاع المواطنين، ولكن البيانات الواردة من جنوب إفريقيا توضح سرعة انتشار المتحور مقارنة بالتحورات الأخرى وزيادة أعداد المترددين على المستشفيات.

المنظمة ما زالت تتقصى عن المتحور

وعن الأدوات التشخصية التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف المرض، أكد على أن تحليل البي سي آر من الأدوات التي أثبت فعاليته في اكتشاف المرض، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت مستمرة في التقصي للوقوف على المعلومات الدقيقة عن متحور أوميكرون.