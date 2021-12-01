انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا.. خلفت 4 جرحى

أدى انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء قرب محطة القطارات الرئيسية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، اليوم، إلى إصابة أربعة أشخاص، حالة أحدهم خطيرة، حسبما نقلت دويتشه فيله.

4 إصابات جراء انفجار القنبلة

وأعلنت الشرطة الألمانية أن الانفجار وقع اليوم الأربعاء في موقع بناء تابع لشركة السكك الحديدية دويتشه بان، وأفادت قوات الإطفاء بأن الانفجار أسفر عن أربع إصابات، ثلاث منها طفيفة وواحدة خطيرة.

وتوقفت حركة القطارات من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية في ميونيخ عقب الانفجار لفترة، وهرع خبراء تابعون لهيئة التخلص من الذخائر إلى موقع الحادث، كما توجه وزير داخلية ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان، إلى مكان الحادث للاطلاع على الموقف، وعلم أن معدات الحفر في الموقع اصطدمت بقنبلة تزن 250 كيلوجراماً ظهر اليوم.

تحقيق لمعرفة سبب عدم اكتشاف القنبلة

وأشار هيرمان إلى فتح تحقيق لمعرفة سبب عدم اكتشاف القنبلة قبل البدء في أعمال الحفر، خاصة أنه جرت العادة على البحث بشكل دقيق ومنتظم في أماكن البناء بقلب مدينة ميونيخ لاستيضاح ما إذا كانت هناك قنابل غير منفجرة من فترة الحرب العالمية الثانية.

وانفجرت القنبلة في موقع بناء الخط الرئيسي الثاني لقطار المدينة «إس بان»، وهو واحد من المشاريع الكبيرة في ميونيخ.

وعلى الفور تم إيقاف القطارات على الخط الرئيسي، وإخلاء بعضها، كما توقفت أيضاً حركة القطارات السريعة عند المحطة التالية، ومنها ما لم يخرج من المحطة الرئيسية.

حركة القطارات تعود للعمل بعد توقفها

وعادت حركة القطارات مرة أخرى للعمل في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم بعد مرور ساعتين ونصف الساعة على الانفجار، لكن الخط الرئيسي لقطارات إس بان، ظل مغلقاً حتى إشعار آخر، وفقاً لما صرح به متحدث باسم شركة السكك الحديدية.

وتوجهت قوة كبيرة من الشرطة وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث ظهر اليوم، وذكرت الشرطة أنه كان هناك صوت انفجار مدو أعقبه عمود من الدخان.

وأضاف متحدث باسم قوات الإطفاء: «نحن بصدد الاعتناء بالناس، وتوجهت العديد من سيارات الإطفاء ومعها 50 فرداً إلى موقع الحادث، كما حلقت مروحية تابعة للشرطة الاتحادية فوق المنطقة».