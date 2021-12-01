وزيرا المالية والتخطيط يفتتحان مؤتمر الاستثمار في مصر 11 ديسمبر

تنظم الجمعية العلمية المصرية للتشريع الضريبي أعمال المؤتمر السنوي حول الاستثمار في مصر تحت عنوان «الاستثمار في مصر الواقع والمأمول»، على مدار يومي 11 12 من شهر ديسمبر الحالي.

وأعلنت الجمعية، في بيان صحفي، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيفتتحان فعاليات المؤتمر الوطني السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول الاستثمار في مصر.

رتيب: المؤتمر يناقش التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب

وقال الدكتور رابح رتيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ورئيس المؤتمر، إن جدول أعمال المؤتمر ستناقش القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في مصر في ظل انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف «رتيب» أنه من المقرر مشاركة الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أو الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور جمال موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى جانب حضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى حضور المستشار خيري الكباش، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي والدكتورة يمن الحماقي أستاذ كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة والدكتورة علياء المهدي والدكتورة نجوى سمك والدكتورة أمنية حلمي والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية والدكتور هشام الحموي، بجانب نخبة كبيرة من العلماء والباحثين في مجال الاقتصاد من أعضاء الجمعية العلمية المصرية للتشريع الضريبي.

مناقشة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية

ومن جانبه، قال الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للمؤتمر إن الأعمال المدرجة في جدول الأعمال ستناقش التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ودور السياسات الضريبية في مصر لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل وجود الكفاءات والكوادر البشرية المصرية القادرة على تفعيل ذلك.

وتابع «فوزي» أن المؤتمر سيناقش أيضا مستقبل الاستثمار في مصر والتركيز على أهم التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية ودعم الاستثمار في قطاع الصناعة باعتباره قاطرة الاقتصاد المصري على مدار يومي المؤتمر.