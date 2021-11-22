تأجيل محاكمة متهمي خلية جند الله.. بينهم نجل وزير المالية الأسبق 

قررت الدائرة 3 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، تأجيل محاكمة نجل وزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب، وآخرين في القضية رقم 82 لسنة 2021 جنايات حلوان والمعروفة باسم «تنظيم جند الله»، لجلسة 26 ديسمبر.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

التهم الموجهة لتنظيم جند الله

ويواجه المتهمون، تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.