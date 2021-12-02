تحرك جديد بشأن مسابقة 120 ألف معلم.. برلماني يطالب باعتماد النتيجة

طالب النائب «هشام الجاهل»، عضو مجلس النواب، بتنفيذ تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن اعتماد نتائج مسابقة 120 ألف معلم وإداري وعامل، بعدما شهد العام الدراسي الجاري عجزا في المعلمين بالمدارس، ظهر بشكل واضح خلال الأيام الأولى للدراسة.

وزارة التربية والتعليم

وأوضح «الجاهل»، في بيان له، اليوم، أن وزارة التعليم أطلقت البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز وليس جمع البيانات والمعلومات عن المتقدمين للرجوع إليها وقت الحاجة، ولذلك قام المعلمون بتقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالتعيين بناءً على الإعلان الصادر وقتها، ولم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة.

وأضاف النائب، أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020، وتساءل: «ماذا فعلت الوزارة بشأن وضع الـ 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم؟»، وأضاف: «كان من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة أن من جرى اختبارهم تم تأهيلهم لسد العجز».

قرار مفوضي الدولة

وشدد عضو مجلس النواب، على تنفيذ قرار مفوضي الدولة الذي أكد أن الوزارة لابد أن تحافظ على مصداقيتها لدى المواطنين وأن تنأى بنفسها عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها.

وطالب البرلماني، بضرورة أن تقوم الوزارة باستكمال باقي إجراءات التعيين واعتماد نتائج مسابقة 120 ألف معلم، وإبرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار.