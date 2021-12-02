إعلان مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

تصدر إعلان مسلسل «التفاح الحرام» الموسم الخامس، الـ«تريند» على منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، حيث ينتظر عشاق الدراما التركية إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل، وذلك بعد نشر البرمو الدعائي للحلقة الـ13 في الموسم الخامس، ويحظى المسلسل بنسب متابعات واسعة في مصر والشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.

تداول رودا منصات التواصل الاجتماعي إعلان مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس، الحلقة الـ13، والتي من المقرر إذاعتها على قناة «فوكس» التركية يوم الإثنين المقبل، حيث تذاع في الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الـ8 بتوقيت تركيا، وتذاع مترجمة في اليوم التالي على عدد من المنصات والمواقع الإلكترونية من بينها شبكة «نتفليكس».

إعلان مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس

قصة مسلسل التفاح الحرام الموسم الخامس

وتدور أحداث مسلسل التفاح الحرام حول «يلدز» و«زينب» أختان تعيشان معًا ووضعهما المالي ليس جيدًا، لكل منهم أحلام وتطلعات مختلفة، تسعى «يلدز» جاهدة لتكون غنية حيث تعشق الطبقة العليا وتحلم بأن تكون جزءًا منها، أما «زينب» فتاة متواضعة راضية جزئياً، لا تهتم بالمال والممتلكات، بل بالعدالة والحب، وهي سعيدة في حياتها.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما التركية من بينهم شوال سام، سيفدا ازغنجي، أدا أجه، بالإضافة إلى طلعت بولوت وكتب المسلسل ميليس سيفليك وزينب جور، وأخرجه نسليهان يشيليورت لمدة 3 مواسم، ومورات أوزتورك في الموسم الرابع، وإيجي إيرديك كوش أوغلو من الموسم الخامس.

انطلق عرض أول حلقات المسلسل في مارس عام 2018، وتضمن الموسم الأول 12 حلقة، وفي سبتمر من العام نفسه بدأ عرض الموسم الثاني الذي تضمن 35 حلقة، واستمر عرضه حتى مايو 2019، بينما استمر عرض الموسم الثالث من سبتمبر 2020 إلى مايو 2021، أما الموسم الخامس بدأ في سبتمبر الماضي وتم إذاعة 12 حلقة فقط حتى الآن.