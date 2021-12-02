مركز البحوث الجنائية: 31% نسبة النساء مرتكبات الجرائم ضد الأزواج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، مؤكدة فى تقرير لها، أن حملة وزارة التضامن لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «أنتم أبطال أسرتكم»، التي بدأت فى آواخر نوفمبر الماضي، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري، تتناول عددًا من القضايا، منها ختان الإناث، والزواج المبكر والإتجار بالبشر، ومواجهة الاستغلال الاقتصادي للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها في التعليم والصحة، وزواج الصفقة كأحد أشكال الاتجار في البشر.

75% من أسر برنامج تكافل وافقت على تسامح النساء مع العنف

وأوضحت التضامن فى تقرير لها، أن نتائج بحث تكويني تم عن ممارسات التربية الوالدية لمستفيدي برنامج تكافل، أعدته هيئة الأمم المتحدة للطفولة فى 2021، أشار إلى أن نسبة 75% من أسر برنامج تكافل، وافقت على تسامح النساء مع العنف الأسري من أجل الحفاظ على الأسرة.

الزوج الجاني ارتكب الجريمة تحت تأثري المخدر

ولفتت التضامن، إلى أنه تم إجراء بحث الأبعاد الجنائية والاجتماعية، للجرائم التي تقع بين الأزواج من خلال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 2021، الذي أثبت أن 31% نسبة الإناث مرتكبات الجرائم ضد الزوج، من عينة قوامها 200 مبحوثا من الجناة، كما أقرت أن 52% من المجني عليهن، بأن الزوج الجاني ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدر.

جرائم العنف بين الزوجين فى الحضر 73%

وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز البحوث الجنائية، أن جرائم العنف بين الزوجين في الحضر بنسبة 73%، وسجلت 13% في الريف، كما ارتفعت جنح تبديد المنقولات الزوجية في الحضر بنسبة 14%، وفي الريف بنسبة 77%.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج وعي الذي أطلقته الوزارة يعمل من خلال رسائله، على نشر التفاعل الإيجابي بين الأمهات والآباء والأطفال، مؤكدة أن هناك متطلبا ضروريا لتنمية الطفولة المبكرة بشكل إيجابي، ولمنع العنف ضد الأطفال.