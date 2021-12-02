ملتقى صناعة الإبداع «C-S» يختتم فعالياته في القاهرة

اختتم ملتقى صناعة الإبداع فعاليات نسخته الثانية عشر، محققًا نجاحًا استثنائيًا، إذ جمع أبرز الخبراء في مختلف الصناعات محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وشهد استعراض العديد من التجارب الإبداعية الملهمة وتبادل الخبرات بين الحاضرين، بدءً من الطلاب ووصولًا إلى الرؤساء التنفيذيين، لتحفيزهم للاستفادة من إمكاناتهم الإبداعية ليقودوا مساراتهم المهنية المختلفة، ويكونوا نواة تنمية الاقتصاد القائم على الإبداع في مجتمعاتهم.

وكانت فعاليات الملتقى، قد أقيمت في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، على مدار 4 أيام، من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وجاء ملتقى صناعة الإبداع بحضور نخبة من المسؤولين والقادة والخبراء ورواد الأعمال المبدعين في مجالاتهم المتنوعة، وفي مقدمتهم السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة السابق، ورائد الأعمال السعودي قسورة الخطيب، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوتيرن الترفيهية.

ملتقى صناعة الإبداع «C-S»

كما شارك عدد من الفنانين، كان من أبرزهم رايان رينولدز، الممثل والمنتج الهوليوودي، وريس ويذرسبون، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، وآدم الشرقاوي، الممثل الأمريكي المصري الشهير بشخصية «بيج زي»، فضلًا عن أمينة خليل وأحمد أمين وعمرو سلامة وويجز.

وقالت مي سلامة، المؤسس المشارك لملتقى صناعة الإبداع «C-S»، قائلة: «سعداء بمواصلة إنجازاتنا في نسخة هذا العام من ملتقى صناعة الإبداع، والتي نعود من خلالها أقوى من أي وقت مضى لنواصل رسالتنا لتعزيز الابتكار في كافة المجالات والقطاعات باعتباره أحد المهارات الأساسية للنجاح في هذا العصر.

المشروع الإداري الأول في مصر والشرق الأوسط

وأضافت «سلامة» في بيانها: «إنه يشرفنا مد التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ومن بينهم وكالة McCANN FP7، والتي كانت من أول المؤمنين برسالة الملتقى وداعمًا بارزًا، وهارت وورك، المشروع الإداري الأول في مصر والشرق الأوسط في ماونتن فيو أي سيتي، كما نفتخر بتقديم فعاليتنا التي تعتبر مركزاً للإبداع والاقتصاد القائم عليه في المنطقة والعالم، تماشياً مع اتجاه الدولة لإقامة الفعاليات الثقافية والاستثمارية والاقتصادية، ما يعظم عوامل الجذب السياحي ويبرز مكانة مصر كوجهة سياحية شاملة».

وتابعت: «تحمل تلك النسخة أهمية خاصة لنا، إذ تُعد نقطة الانطلاق نحو حلمنا الأهم وهو تكثيف التعاون مع الدول العربية الشقيقة، بالبناء على القاعدة الراسخة التي أسسناها في مصر على مدار السنوات الماضية».

واستطردت مي سلامة، المؤسس المشارك لملتقى صناعة الإبداع: «أفتخر اليوم بالإعلان عن إطلاق النسخة القادمة من ملتقى صناعة الإبداع في السعودية في شهر فبراير المقبل، بالتعاون مع شركائنا في لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض، ونسعى لأن يكون ذلك حجر الأساس لمزيد من النسخ في مختلف دول المنطقة لتبادل الخبرات المصرية مع سائر الشعوب العربية، وبذلك نتوسع بعملياتنا للوصول لأكبر عدد من المشاركين ذوي الأفكار المتميزة وتشجيعهم على تبني الإبداع في تطوير الصناعات المتنوعة وبالتالي دعم التنمية بالوطن العربي بأكمله».