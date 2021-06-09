ليلى علوي عن مسلسلات رمضان: عجبني أوي «بيج زي» وأولاد يحيى الفخراني

كشفت الفنانة ليلى علوي، أن أكثر من وجه فني جديد وممثل صاعد، جذبوا أنظارها بمسلسلات الموسم الرمضاني المنقضي، موضحة أن في مقدمة هؤلاء كان الممثل الأمريكي المصري آدم الشرقاوي، الذي جسد شخصية «بيج زي» بمسلسل «لعبة نيوتن».

وأضافت «ليلى» خلال استضافتها، الثلاثاء، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الممثلين الشباب الثلاث الذين جسدوا أولاد الفنان يحيي الفخراني بمسلسل «نجيب زاهي شركش»، أعجبت بأدائهم أيضا، واصفة أياهم بـ«الهايلين»، وهم: إسلام جمال ورامز أمير وكريم عفيفي.

على جانب آخر، قدمت مؤخرا الفنانة ليلى علوى مسلسل «ست الهوانم» المكون من خمس حلقات، وعن هذا العمل، أعربت أنها سعيدة بشكل كبير بهذه التجربة، مؤكدة أنها كانت سعيدة أيضا للغاية بأنها تقدم من خلاله للمرة الأولى شخصية سيدة صعيدية.

وأشارت خلال نفس البرنامج، إلى أنها لم تخف من تقديم هذه النوعية الجديدة من الأعمال الدرامية المكونة من خمس حلقات فقط، على الدراما المصرية، لافتة إلى أنها كانت أول فنانة أيضا تقدم على تقديم تجارب دارمية مكونة من 15 حلقة فقط.

وطرح مؤخرا للفنانة ليلى علوي أحدث تجاربها السينمائية فيلم «ماما حامل» بدور العرض السينمائية، الذي تعود به إلى السينمات من جديد بعد غياب استمر لأربع سنوات منذ أخر أفلامها «الماء والخضرة والوجه الحسن».

وعن سر هذا الغياب، كشفت خلال نفس البرنامج أنها بعد فيلمها مع الأخير، ظلت لعام ونصف كاملة لا ترغب في أن تقدم أي فيلم سينمائي، موضحة أن بعدها بدأت تقرأ ما يعرض عليها من أعمال، لكن لم يعجبها ما يعرض عليها، حتى وجدت هذا الفيلم، مصرحة بأنها وافقت عليه بمجرد أن عرض عليها، بعدما وجدته مختلفا ويشبع رغبتها في التجديد دائما على مستوى الأعمال التي تقدمها.