تنظيم أكبر معرض عقاري لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في الشرقية

تشهد محافظة الشرقية تنظيم أكبر معرض عقاري لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، 17 ديسمبر الجاري، بعنوان «The first real estate exhibition in Sharqia»، وسط مشاركة كبرى شركات التطوير العقاري، ويقام المعرض باتحاد نقابات المهنة الطبية في الشرقية على مدار 3 أيام في الفترة من 17 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر الجاري.

يُنظم المعرض، برعاية شركة المؤسسة العربية «S.H.M» للاستثمار العقاري كما تشارك في التنظيم كبرى شركات المطورين العقاريين في مصر.

نماذج حية لفرص استثمارية متنوعة

يأتي المعرض العقاري كنافذة تُفتح على المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة بمصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة والشرقية والعين السخنة والساحل الشمالي وتجمعات المدن الجديدة ومدينة نصر، وتقدم الشركات العقارية المشاركة في المعرض نماذج حية لفرص استثمارية متنوعة من «وحدات إدارية وسكنية وتجارية وطبية، وصيدليات ومطاعم، ومولات»، وغيرها من الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتتميز معروضات الشركات بعوائد استثمارية عالية ونسب خصم تصل إلى 50% على الوحدات التجارية المتاحة وأنظمة سداد على سنوات تلبي احتياجات الراغبين في الاستثمار العقاري وفق جميع إمكانياتهم.

فرص الاستثمار ومشروعات الدولة العملاقة

ويلقي المعرض الضوء على فرص الاستثمار التي تشهدها مصر حاليًا في ظل مشروعات الدولة العملاقة، ومشاركة القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري في تلك النقلة العمرانية الكبيرة التى تشارك بها في مشروعات بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية والمدن الجديدة، لتوفير أفضل فرص للاستثمار خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمشروعها القومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتوافر بها من أفضل فرص للاستثمار في المحال التجارية والوحدات الطبية والإدارية التي تقدم أفضل عائد استثماري ممكن.

ويوفر ملتقى الشركات العارضة، أفضل عائد لفرص الاستثمار من الوحدات التجارية المتنوعة التي تمكن المستثمر من جمع تكلفة الوحدة التي قام بشرائها في سنوات قليلة وفي نفس الوقت يحتفظ بالوحدة التجارية التي يتضاعف سعرها سنويا.

وأعلنت الشركات العقارية المشاركة في المعرض عن تقديم كافة البيانات لراغبي الاستثمار بشأن المشروعات المقامة بمختلف المناطق ونسب التنفيذ ومدى جاهزية المشروعات للاستثمار الفوري والسريع وفق الأنشطة المختلفة لقربها من مناطق الكثافة السكانية المشجعة على الاستثمار، لاسيما مع ازدياد الرغبة في الشراء والاستثمار مع وجود توافق نسبي بين العرض والطلب، حيث عملت الدولة على تكثيف جهود الإنشاء والتطوير بتخصيص أجزاء كبيرة للمطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وفي مزيد من التخصيص يُلقي المعرض الضوء على مشروعات الشركات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن أصبحت وجهة جيدة للاستثمار وللراغبين في بدء مشاريع ضخمة ورائجة، وعملت الحكومة على توفير الخدمات لتسهل على رجال الأعمال وأصحاب المشروعات للاستثمار في العاصمة الجديدة، والتحول نحو أن تكون العاصمة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة لتحقيق التنمية المستدامة.