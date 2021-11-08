رئيس غرفة التطوير العقاري ينصح المواطنين: لوعايز تشتري شقة ده أفضل وقت

نصح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين بشراء العقارات في هذا التوقيت، قائلا: «لو فيه منحنى تصاعدي نتيجة للموجة التضخمية العالمية يبقى الشرا النهاردة أفضل بكتير».

مشكلتنا نلاقي البضاعة ثم سعرها

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العقارات ستزيد في مصر الفترة المقبلة، إذ يشكل العقار مُدخلات ما بين صناعة جميعها شهد ارتفاعات، ومن حسن الحظ أن صناعة الأسمنت في مصر محلية، وقادرة على مد السوق بالاحتياجات، «احنا عندنا نص المشكلة مش كل المشكلة، مشكلتنا إننا نلاقي البضاعة ثم مشكلة سعرها».

أسعار الأسمنت والحديد ارتفعت 80%

ولفت «شكري» إلى أن مدخلات الصناعة تتكون من 3 أجزاء، فثلث المنشأة خرسانات، أي أسمنت وحديد، وشهدت أسعارهما ارتفاعا منذ بداية العام وحتى الآن يقارب 80%، حيث ارتفع الأسمنت في الشهر الأخير من 750 جنيها لـ 1250 جنيها، كما أن التشطيبات ارتفعت أسعارها بنفس النسبة تقريبا أو أكثر.

زيادة تكلفة المنشأة بنسبة 12% الفترة المقبلة

وتابع: «نتوقع أن تكلفة المنشأ تزيد بما لا يقل عن 25 أو 30% كحد أدنى، والمنشأة ليست فقط الوحيدة في المكون العقاري، فهناك أرض اشتراها المطور وتتكلف مصاريف إدارية وهوامش ربحية ومصاريف تسوية، وتكون منذ البداية متواجدة، وبالتالي الزيادة المتوقعة ليست الـ 30% ولكن ما بين 10 و12% تقديري في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلين».

المبيعات الجديدة جميعها ستتأثر

وواصل: «لو أنت اشتريت عقار من سنة، وبالتالي مدة التسليم من 3 لـ 4 سنوات، والطبيعي عقبال صدور الرخصة والقرار الوزاري، يبدأ المطور العقاري في المشروع كالتزام بعد سنة، ما يعني أن المبيعات التي لن تتأثر كانت منذ 4 سنوات، ووقت تسليمها حاليا، وانتهى من تنفيذها، لكن من اشترى منذ عام أو 6 أشهر أو عامين فتقع في مرحلة التنفيذ وبالتالي النسبة المتبقية لديه ستشهد ارتفاعا كبيرا، كما أن المبيعات الجديدة جميعها ستتأثر».