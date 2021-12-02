عارفة عبد الرسول تطالب بتغيير أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية

طالبت الفنانة عارفة عبد الرسول بتغيير أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، وجعلها مطابقة لما يحدث في دولة تونس، وذلك على خلفية المشكلات التي حدثت مؤخرا في قضية الفنان رشوان توفيق.

أول ما يبقى عنده بنت يكتب لها وهو عايش جزء من الميراث

وكتبت عارفة عبد الرسول عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أعرف ناس كتير متدينة باعتدال، وفاهمين الشرع كويس جدا، أول ما يبقى عنده بنت يكتب لها وهو عايش جزء من الميراث».

عارفة عبدالرسول: نبعد الدين عن الدولة وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين

وتابعت عارفة عبد الرسول: «عشان عارف إنها مش هتورث زى الصبيان، أو لو خلف بنات بس، بيكتب كل حاجة باسم البنات، عشان ماتدخلش العيلة تزاحمهم على الميراث، ولو ما خلفش يكتب باسم مراته، ماشوفتش حد مابيعملش كده، طب مش آن الأوان، نبقى زي تونس، ونبعد الدين عن الدولة، وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين».

وتشارك عارفة عبد الرسول في مسلسل «الآنسة فرح»، حيث تحاول "فرح" في هذا الجزء الاختيار بين طارق خطيبها السابق وشادي والد ابنها ويسعى كل من طارق وشادي لكسب قلب فرح لتتصاعد الأحداث، والمسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزؤه الأول العديد من ردود الفعل والتعليقات الإيجابية.

مسلسل «الآنسة فرح» يعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

عارفة عبدالرسول ممثلة وقاصة مصرية، من مواليد حي الحضرة بمدينة الإسكندرية، تخصصت بشكل كبير في مجال الحكي على خشبات المسارح في مصر.