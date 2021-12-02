«البيئة»: الأمطار التي كانت تهطل خلال شهرين نستقبلها حاليا في نصف ساعة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المصريين خلال الفترة الماضية كانوا يسمعون عن التغيرات المناخية ولكنهم حاليًا يلمسونها خاصة في أحوال الطقس، موضحة: «الناس ابتدت تسأل هو الشتاء فين؟!.. وموجات الحر بقت عنيفة وطويلة، والطقس أصبح فيه ظواهر حادة في درجات الحرارة ومدتها، ومبقتش يوم ولا اتنين ولكن ممكن أسبوع، والعكس أيضًا في مسألة النوات والأمطار».

تغير موقف الدول المتقدمة من ظاهرة تغيرات المناخ

وأضافت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أن «كمية الأمطار التي كانت من قبل تهطل في شهر أو اثنين، حاليا ممكن تنزل في نص ساعة أو ساعة، ومعندناش البنية التحتية اللي تستوعب ده، وده اللي بيحصل في العالم كله، ولذلك فإن هذه الظاهرة أصبحت واضحة وضوح الشمس».

ولفتت إلى أنه في عام 2000 كان نقاش ظاهرة التغيرات المناخية تهم الدول النامية فقط، لأنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الحرارية المسببة للتغيرات المناخية، وهي أيضًا الأكثر تأثرًا بنتائج هذه التغيرات، ولكن العالم حاليًا كله أصبح مهتمًا، ولا فرق بين دولة نامية ومتقدمة في التعرض لمخاطر هذه التغيرات.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الدول المتقدمة كانت منذ عشر سنوات مضت ترغب في مساعدة الدول النامية لكي لا تكون بؤرة للهجرة غير الشرعية للدول المتقدمة، ولكن حاليًا أصبح حوار الدول المتقدمة مختلفًا، ولديهم اقتناعًا بأنهم سيتأثرون.

بحث ترتيبات مؤتمر المناخ المقبل

وأشارت إلى أن اجتماعًا سيعُقد لبحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، خاصة أن هناك شقًا تنظيميًا هائلا في هذا المؤتمر الذي يضم 30 ألف شخص مرة واحدة، وتُذاع كل فعالياته على الهواء مباشرة، ولذلك فإنهم بدأوا في الاستعداد له، موضحة أن دولة الإمارات ستستضيف النسخة التالية من المؤتمر وبدأت الاستعداد لذلك من الآن.

وأوضحت أن هناك لجانا كثيرة منبثقة من اللجنة العليا لإدارة المؤتمر، وسيجري وضع خطة عمل، وسيتابعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أسبوعيًا، مشددة على أن هذا الحدث لا يجب أن يمر هكذا دون مشاركة جيدة للشباب ومؤسسات البحث العلمي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.