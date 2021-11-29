السيسي: أشكر الدول الداعمة لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ 2022

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تغير المناخ وتبعاته السلبية، يأتي على رأس التحديات التي تتطلب تضافرا وتضامنا، وشاهدنا كيف ألقت أثار تغير المناخ بظلالها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على مختلف أنحاء القارة الأفريقية، «وهنا أود أن التقدم بالشكر لجميع الدول التي دعمت استضافة مصر للدولة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 2022».

السيسي: سنعمل مع كل الأطراف باسم القارة الأفريقية ولصالحها

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينج، وعدد من الرؤساء الأفارقة، أنه سيجري العمل مع كل الأطراف باسم القارة الأفريقية ولصالحها، لضمان خروجها بنتائج متوازنة، تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشراكة البناءة بين القارة الأفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشاور، فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الجانبان في سبيل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

الرئيس يؤكد أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي، في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك، المبني على تحقيق المصالح والمكاسب المتبادلة بين الجانبين، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا عل معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد الرئيس على أن التعافي الاقتصادي من الجائحة، يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.