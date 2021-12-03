البريد المصري يفوز بجائزة الابتكار البريدي من الاتحاد اليورومتوسطي

فاز البريد المصري، بجائزة الابتكار 2021، من اتحاد البريد اليورومتوسطي، عن تطبيق البريد المصري للخدمات المالية «Yalla»، خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 13 لاتحاد اليورومتوسطي والتي تضم 15 دولة أوروبية هي «ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والجبل الأسود والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا»، بالإضافة إلى 9 دول عربية هي «الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والجمهورية العربية السورية وتونس».

تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة الابتكار من اتحاد البريد اليورومتوسطي، يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري على المستوى الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية، ويعد تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من تطوير سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل، واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر مشيراً إلى أن جائزة الابتكار البريدي يتم الحصول عليها من خلال مسابقة سنوية يجريها الإتحاد اليورومتوسطي لاختيار أفضل ابتكار مقدم من الدول الأعضاء حيث يتم تقييم جميع المقترحات وتقوم لجنة التحكيم المكونة من 5 خبراء ومستشارين بالتقييم النهائي لأفضل ثلاثة مقترحات مقدمة.

تطبيق «Yalla» سوبر آب

وأوضح أن البريد المصري تقدم للمسابقة بتطبيق «Yalla»، «سوبر آب»، والذي تم إطلاقه حديثا بالتزامن مع تقييم لجنة التحكيم للابتكارات المقدمة، وحصل التطبيق على المركز الأول بواقع 25 صوتا، وجاءت اليونان في المركز الثاني بعدد 15 صوتا على مقترح استخدام الفرز الآلي، وحصلت إسبانيا على 5 أصوات.

البطاقة الإلكترونية مسبقة الدفع «Yalla Card»

جدير بالذكر أن البريد المصري أصدر البطاقة الإلكترونية مسبقة الدفع «Yalla Card»، للعملاء الأفراد بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهاتف المحمول «Yalla Super»، والذي يتيح خدمات الدفع غير النقدي من خلال ربط البطاقة الإلكترونية بالتطبيق بما يُمكن عملاء البريد المصري من الحصول على الخدمات المتنوعة التي يقدمها البريد المصري بالإضافة إلى اكتساب نقاط برنامج الولاء «Loyalty Program»، كما يتيح معاملات الشراء للتجارة الإلكترونية ودفع الفواتير وخدمة الحوالات الفورية عبر البطاقة والتطبيق وكذلك نقاط مكافأة للاستفادة بقسائم شراء وخصومات مختلفة.