هيئة البريد تتخذ قرارًا بشأن سداد المصروفات الدراسية.. وسيارات متنقلة منعًا للتكدس

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إذ تقرر تشغيل ما يقرب من 500 مكتب بريد بجميع المحافظات، لتقديم كل الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت 15 و16 أكتوبر، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

تشكيل لجنة طوارئ

وأشار الدكتور شريف فاروق، في بيان له اليوم، إلى أنه جرى تشكيل لجنة طوارئ على أعلى مستوى، لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، ومتابعة انتظام حركة سير العمل، وتأدية كل الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية كل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين، وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الأمور.

وكان رئيس الهيئة، وجه باستحداث أساليب مختلفة، من ضمنها استخدام السيارات المتنقلة لتقليل التكدس والزحام من خلال توزيع 40 سيارة على محافظات الجمهورية.

خطة تطوير شاملة

وتتبنى الهيئة القومية للبريد، خطة تطوير شاملة، لتطوير مختلف القطاعات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتي يحصل كلُّ مواطن على كل الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر.

تطوير القائمين على تقديم الخدمة

وتعمل الهيئة القومية للبريد، على تطوير القائمين على تقديم الخدمة، وذلك عن طريق أكبر المعاهد الموجودة في مصر التي تدرب العاملين في القطاع المصرفي على أحدث التكنولوجيات والخدمات.

وتستمر الهيئة القومية للبريد، في تنفيذ استراتيجية التطوير التي أطلقتها قبل نحو عامين، من خلال، تزويد مكاتب البريد بـ1000 ماكينة صراف آلي.