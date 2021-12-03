وفد وزارة التخطيط يشارك في افتتاح المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة العميد محمد حميدو، مدير مشروع تطوير المحليات بالوزارة، في فعاليات افتتاح عددًا من المراكز التكنولوجية بمحافظة كفر الشيخ من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

الانتهاء من ميكنة مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على متابعة إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لذلك، للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات مع توفير الوقت والجهد، مشيرة إلى الانتهاء من ميكنة وتطوير جميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بإجمالي 13 مركزا ومدينة، في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير خدمات المحليات، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

رفع كفاءة مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن

وأشار العميد محمد حميدو مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة لما تمثله من أهمية بالغة فى رفع كفاءة مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ليشمل ربط جميع المراكز التكنولوجية معًا من خلال مركز البيانات الرئيسي، موضحًا أن المركز يوفر البيانات والمعلومات الدقيقة ومؤشرات الآداء في مجال خدمة المواطنين لمتخذي القرار بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة.

وأضاف «حميدو»، أن المشروع يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة لخلق مزيد من الشفافية في تقديم الخدمات كما يستعرض الإحصائيات ومؤشرات الآداء التي تهم متخذ القرار بشأن حجم الطلبات المقدمة وسرعة إنجازها، وآخر التحديثات بشأن الربط مع الجامعات وتقديم الدعم الفني لمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة.

وخلال الافتتاح، استعرض وفد وزارة التخطيط سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وسرعة آداء الخدمات في توقيتات زمنية قصيرة.

يُشار إلى أن المراكز التكنولوجية تقدم ما يقرب من 140 خدمة للمواطنين، أبرزها تراخيص البناء والهدم، طلب تصالح على مخالفة البناء، طلب تعديل رخصة، طلب بيان صلاحية، طلب ترخيص تشغيل محل.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ بتنفيذ جميع مراحل المشروع كاملة من تطوير الأنظمة والتطبيقات وتوفير الأجهزة والمعدات وتدريب الكوادر العاملة على كافة التطبيقات بالإضافة إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني المستمر والمتابعة للحفاظ على كفاءة العمل .