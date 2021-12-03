تقارير: هيثم شعبان مرشح لقيادة فريق الحزم السعودي

دخل هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، اهتمامات نادي الحزم السعودي لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وتلقت إدارة النادي السعودي ترشيحا من بعض وكلاء اللاعبين، لهيثم شعبان، للعودة من جديد إلى النادي، لكن هذه المرة كمدير فني للفريق الأول، وفقا لما ورد عن تقارير صحفية سعودية.

وقال موقع «عاجل» السعودي إن هيثم شعبان، يمتاز بالخبرة الكبيرة خاصة في الدوري السعودي، وسبق له العمل كمدير فني لفريق الشباب والأوليمبي في نادي الحزم، وحقق نتائج رائعة، بجانب الفوز ببطولتين في فترة قصيرة محققًا إنجازًا غير مسبوق للنادي.

ويقود هيثم شعبان فريق سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث قاد الفريق في 6 مباريات خلال المسابقة حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراتين.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.