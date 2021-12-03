أول تعليق من اللبنانية ريتا حرب بعد تعرضها لحادث: ربنا كتب لي عمر جديد

طمأنت الفنانة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب، جمهورها على حالتها الصحية بعد حادث السير الذي تعرضت له أثناء التصوير في تركيا.

ريتا في تسجيل صوتي: ما زلت في مرحلة العلاج

ونشرت ريتا عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تسجيلا صوتيا قالت خلاله «اليوم أول مرة أقف على رجلي اليوم، أول مرة يطلع صوتي حبيت أطمن كل من اهتم ودعا لي أنا الحمد لله بخير وربنا كتب لي عمر جديد، وما زلت أعاني من إصابة في الساق والوجه، وما زلت في مرحلة العلاج، الحادث غيَّر لي حياتي أول مرحلة رجلي الشمال والتي أجريت فيها عدد من العمليات الجراحية والعملية الأخرى في وجهي، وما زلت تحت الملاحظة وإن شاء الله بدعواتكم لن أتعرض لجراحة جديدة».

وعلقت ريتا على التسجيل قائلة «أول رسالة بعد حادث كان ممكن ينهيلي حياتي بشكر الله انو سلّمني لعيلتي الصغيرة والكبيرة.. محبتكم اللي غمرتني من أول لحظة بعد الحادث كانت قوتي الوحيدة...دقت الموت وبشكر الله على نعمة الحياة».

حادث ريتا حرب

وتعرضت ريتا منتصف الشهر الماضي، لحادث سير في تركيا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية هناك، حيث انقلبت السيارة وأصيبت ريتا والسائق ومدرب التمثيل، ونُقلت على الفور إلى المستشفى وخضعت لعملية في الفخذ.