أنا مش نانسي عجرم.. تعرف على كواليس فيديو شيرين المنتشر بـ السوشيال ميديا

انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو للفنانة شيرين عبدالوهاب، من إحدى حفلاتها وهى تداعب إحدى الحاضرات التي طلبت من «شيرين» أن تشدو أغنية «أنت مصري» الخاصة بالفنانة نانسي عجرم.

شيرين: أنا ونانسي.. التانية بيضة وأنا سمرا

وعلمت «الوطن»، أن الموقف الحرج حدث خلال حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب بالمملكة المغربية، حين طلبت منها إحدى الحضور أن تغني أغنية «أنت مصري» للفنانة نانسي عجرم، لترد «شيرين»، على الطلب مازحة: «أنا مصري وأبويا مصري دي بتاعت نانسي عجرم ياختي، أنا بتاعة مشربتش من نيلها، إزاي تتلخبطي بيني أنا ونانسي.. التانية بيضة وأنا سمرا».

شيرين بحفله بالمغرب طلب منها واحد اغنية انت مصري حقت نانسي عجرم وردت عليه كذا pic.twitter.com/Uxx5UnkKHi — (@Queenstick_) May 4, 2021

شيرين تحيي حفل حياة كريمة

واحتفل جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا بعيد ميلادها، بإرسال الورود والتابلوهات التي تحمل صورها.

وشكرت الفنانة جمهورها، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلة: «ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي». وأضافت «كل سنة وأنتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدا وأيوة هما 39 وردة بس».

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، كانت قد أحيت منتصف شهر يوليو الماضي، حفل «حياة كريمة»، وأعربت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا الحفل.