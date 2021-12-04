ضبط 51 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 5 أيام

ضبطت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، 51 ألفًا و461 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 5 أيام، خلال الحملات المكبرة التي شنتها على مستوى فروع وهندسيات شركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات، بالتنسيق مع موظفي شركات التوزيع؛ لمواجهة نزيف الخسائر الذي يتعرض له القطاع بسبب حيل التلاعب التي يستخدمها البعض.

إجمالي المحاضر المحررة ضد سارقي التيار الكهربائي

وأسفرت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع شركات التوزيع، عن ضبط 13 ألفًا و691 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في اليوم الأول، و11 ألفًا و284 قضية في اليوم الثاني، و11 ألفًا و925 في اليوم الثالث، و3 آلاف و249 قضية في اليوم الرابع، و11 ألفًا و312 قضية في اليوم الخامس، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

الأحياء والمراكز التابعة لشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

واستعرض مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، الأحياء والمراكز التي يتم تغذيتها بالكهرباء الواقعة في نطاق عمل شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، على النحو التالي:

ـ شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة

يتبعها أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية «شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية».

ـ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

يتبعها أحياء «عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة».

ـ شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

يتبعها محافظات «أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج».

ـ شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

يتبعها الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم.

ـ شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

يتبعها مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة.

ـ شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

يتبعها محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

ـ شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

يتبعها محافظة الإسكندرية، حتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

ـ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

تضم دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ.

ـ شركة القناة

وتضم الشرقية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، البحر الأحمر، بورسعيد، السويس.