أرقام الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي لو رصدت مخالفة

سرقة التيار الكهربائي ووجود مخالفات لشروط التعاقد عقوبة يخالف عليها القانون المصري، كونها تؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، وعليه يبحث البعض عن طريقة الإبلاغ عن تلك الحالات التي قد تكون في محيطه كرفع شكوى لوزارة الكهرباء أو أحد الجهات المعنية بهذا الشأن للبحث في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السارق.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد أرقام الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي على النحو التالي:

في البداية يستطيع المواطن إرسال البلاغ على رقم الواتس آب الذي خصصته وزارة الكهرباء لتلقي البلاغات: 01097217682، أو يمكن الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121، وعقب التأكد من الشوى تتحرك حملات الضبطية القضائية، بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء المتواجدة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

ويستطيع المواطن كذلك إرسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك complaints@egyptera.org.

كما يمكن للمواطن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة www.eehc.gov.eg وإدخال البيانات التالية:

- اسم المبلغ عنه.

- طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ويوقع على سارق التيار الكهربائي عقوبة، حيث نص القانون على أن تصل عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه.

ونص القانون على أنه يمكن الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة لمن استولى التيار الكهربائي بغير حق، وتزيد مدة الحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وتصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

كما وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسرقة التيار وثبت عليه ذلك، برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي استولى عليها خلال فترة سرقة الكهرباء، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.