مناقشة خفض الحد الأدنى بالجامعات الخاصة منتصف الشهر الجاري

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الخاصة، الاجتماع الدوري للمجلس منتصف الشهر الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بشأن التعليم الجامعي الخاص، وعدد من الموضوعات الخاصة بالقبول بالكليات والحدود الدنيا ومواعيد فتح باب التقديم مرة أخرى، أبرزها مراجعة جميع التجهيزات المتعلقة بأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

خفض الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والاستعداد للامتحانات أبرز الملفات على طاولة الاجتماع

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه من المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن الجامعي، أبرزها الاستعداد لامتحانات للفصل الدراسي الأول ومراجعة خطط الجامعات في مواجهة المرض، ومراجعة مدى ما قامت به الجامعات الفترة الماضية من تطعيم منتسبيها من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، بجانب الاطلاع أيضا على خطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

وتواصل حالياً الجامعات إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2021 تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مع الالتزام بالخريطة الزمنية كاملة للعام الدراسي الجاري وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

التعليم العالى: انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للجامعات الأسبوع الجاري

وفي السياق ذاته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تنظيم الوزارة فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان (رؤية المستقبل) وذلك خلال الأسبوع الجاري خلال الفترة من 8 ديسمبر الجاري إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامي، بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للمنظمة.