الجامعات: انتظام امتحانات الميدتيرم دون رصد أي مشاكل

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من ىفيروس كورونا «كوفيد 19»، حيثث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن امتحانات الميدتيرم تخضع للجداول الزمنية التي يتم الإعلان عنها من قبل مجالس أقسام بالكليات، موضحين أن الأسبوع الثاني من ديسمبر هو موعد انتهاءها بغالبية الكليات، على أن يتم بعدها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن الجدول والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول في مواعيدها المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الجامعات: الحصول على لقاح كورونا شرط دخول امتحانات التيرم الأول

وأكد رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، ستكون حضوريا بمختلف الكليات، والحصول على تطعيم لقاح كورونا شرط لدخول الامتحانات وعلى الطلاب الذين تلقوا التطعيم خارج الجامعة إحضار ما يفيد الحصول على التطعيم، وأن يكون معتمدا وموثقا من الجهات الرسمية، منوهين إلى أنه يجرى الالتزام بتعليمات الأعلى للجامعات في هذا الشأن.