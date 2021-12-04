حكاية 8 رصاصات تجاه عبدالناصر جعلت حبل عشماوي يطوق رقبة 6 قيادات إخوانية

تحل اليوم الذكرى 67، على إصدار محكمة الثورة برئاسة جمال سالم، حكمها بالإعدام ضد 6 قيادات إخوانية، في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بعد حادث المنشية في الإسكندرية، الذي حاول من خلاله الإخوان اغتيال «ناصر»، عندما كان يخطب في ميدان المنشية في احتفال شعبي بتوقيع اتفاقية الجلاء، وأثناء إلقاء خطابه، أطلق عليه أحد الشباب 8 رصاصات.

حكم تاريخي ضد 6 قيادات إخوانية

وحسب الروايات الرسمية، فإن محكمة الثورة، أصدرت حكم الإعدام على 6 قيادات إخوانية، و7 آخرين بالمؤبد، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، فيما عرف باسم حادثة المنشية.

وصدرت أحكام بالإعدام، في حق المتهمين، وهم: محمود عبد اللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوى دوير، محمد فرغلي، عبد القادر عودة، أما القيادي الإخواني حسن الهضيبي، تم تخفيف الحكم عليه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأصدرت محكمة الثورة برئاسة جمال سالم، وعضوية حسين الشافعي وأنور السادات، واحدًا من أهم الأحكام الصادرة عبر التاريخ.

إطلاق الرصاص على عبد الناصر في المنشية

وكانت محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لاغتيال الزعيم الراحل عبدالناصر، في 26 أكتوبر 1954، أثناء إلقاء خطاب جماهيري في محافظة الإسكندرية، المعروفة بـ«حادث المنشية»، حلقة في دائرة مفرغة من الإرهاب والتآمر على مدار تاريخها، عبر استدعاء العنف ضد من تراهم الجماعة خصوما لها.

وفي حادث المنشية بعد إطلاق الرصاصات، تصور الحضور أن عبد الناصر أصيب، وحاول الحرس الخاص إخراجه من الموقع، وألقى القبض على الشاب الذي أطلق الرصاص، وكان اسمه محمود عبد اللطيف، ويعمل سمكري في إمبابة، وينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وساهمت تلك الحادثة في رفع رصيد الزعيم جمال عبد الناصر شعبيا، وساعدت في التفاف الجماهير حوله.