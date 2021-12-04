الريف المصري يطلق مبادرة جديدة لتقديم أسمدة مدعمة لمنتفعي الـ1.5 مليون فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، إتاحة كميات من سماد نترات النشادر بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع، من فئات صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضي المخصصة لهم.

وأشارت الشركة، في بيان صدر عنها اليوم، أن هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعي «الريف المصري الجديد» والمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتي استكمالاً للمبادرات التي تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضي الـ1.5 مليون فدان، من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضي قدما في إتمام عمليات الاستصلاح والاستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم.

وأكدت شركة تنمية الريف المصري الجديد على أنه على المستوفين للشروط والراغبين في الانتفاع بهذا الحافز، من منتفعي المشروع القومي، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضح بها المنطقة التي تقع بها مشروعاتهم، ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتي من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.

هذا، وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أطلقت على مدار الشهور الماضية حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والعملية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعي ومستثمري المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، يأتي في مقدمتها المبادرة التي طرحتها للمنتفعين بمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، والتي تتضمن زراعة 50 فدانا من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة في تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين في زراعة هذين المحصولين، والمعروف عنها العائد الاقتصادي والتصديري والتنموي الضخم من زراعتهما.