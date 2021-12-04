4 أصناف خضروات تراجعت أسعارها في أسواق التجزئة اليوم.. تعرف عليها

تراجعت أسعار 4 أصناف من الخضروات في كافة أسواق التجزئة، اليوم السبت 4 ديسمبر، بالمقارنة بالأسبوع الماضي، وأرجع تجار الخضروات أسباب التراجع إلى وفرة المعروض وضعف الحركة الشرائية في السوق المحلي ودخول محاصيل العروات الشتوية.

أسباب تراجع 4 محاصيل شتوية في الأسواق

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن دخول محاصيل العروات الشتوية ساهم في تراجع البطاطس والفاصوليا والطماطم والبصل في أسواق التجزئة.

ليتراجع البطاطس من 6 جنيهات للكيلو لـ3.5 جنيه، والفاصوليا من 18 جنيهًا لتباع بسعر 7جنيهات، والطماطم من 10 جنيهات لتباع بسعر 2.5 جنيه، والبصل من 6 جنيهات ليباع بسعر 2.5 جنيه.

وأوضح نجيب، أن أسعار الخضروات في الأسواق مرتبطة بالعرض والطلب، متابعًا أن ظهور محاصيل العروة الشتوية وزيادة الإنتاج منها أدى إلى وفرة المعروض.

أسعار الفاكهة بالأسواق

أما عن الفاكهة، أكد النجيب، على استقرار كبير في الأسعار ليباع كيلو البرتقال بسعر من 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والجوافة من 4 إلى 6 جنيهات، والموز من 7 إلى 8 جنيهات، والعنب من 5 إلى 8 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهًا تجزئة.

وأضاف رئيس الشعبة، أن هناك وفرة في المعروض بكافة الأسواق ولا يوجد أي نقص في المعروض بالمحافظات، لافتًا إلى هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق؛ من خلال المساهمة في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة في الأنواع المختلفة.

وأشار النجيب، إلى رصد الشعبة حالة السوق بشكل يومي للوقوف على آخر المستجدات، وأسبابها إن وجدت، متوقعًا انخفاضًا جديدًا في أسعار الخضروات مع الأيام القادمة نتيجة زيادة المعروض بعد طرح المحصول الشتوي الذي يساهم في ضبط السوق.